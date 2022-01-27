Глушаков: РПЛ пора расширяться. В Европе команды могут сыграть больше 50 игр за сезон

Полузащитник «Химок»считает, что в российской Премьер-лиге должно играть больше 16 клубов.

«У нас достаточно академий — дай бог, чтобы был результат. Стадионов тоже много. Пора расширяться, делать больше команд Премьер-лиги.

А в чем смысл двух сборов, когда ты весь день тренируешься и готовишься к 12 турам? К чему это? В Европе команды могут сыграть больше пятидесяти игр за сезон. Мы играем тридцать, еще пару на Кубок.

У тебя есть карточки, травмы, и получается сыграть, скажем, двадцать пять матчей. Это же мало. Да, есть ЛЧ, сборная. А если сборников у тебя в команде нет? Отсюда и слабая интенсивность в российском футболе.

Есть стадионы. Есть молодые футболисты из школ и клубов. Нужно брать их и делать команды. А богатые будут покупать топовых легионеров.

Календарь и таблица РПЛ

Не надо убивать конкуренцию в чемпионате — брать футболиста, чтобы он просто сидел на скамейке, при этом не отдавать его в более слабую команду.

Слабая конкуренция мешает результатам наших клубов в Европе. Мы видим это. Их нет.

Из-за уровня нашего чемпионата. Мы очень слабо выступаем в Лиге чемпионов. В Лиге Европы "Спартак" вышел из группы — дай бог, чтобы прошли дальше.

Я только за, чтобы у нас играли три-пять команд в ЛЧ. В рейтинге мы упали. Команд меньше. Это звоночек», — приводит слова Глушакова Sport24.