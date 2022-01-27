ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться
  • 14:34
    • Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open
  • 12:54
    • Барти разгромила Киз и впервые вышла в финал Australian Open
  • 15:06
    • Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» в январе
  • 14:52
    • В Forza Horizon 5 появятся китайские автомобили
  • 14:46
    • Дибала перейдет в «Ман Сити», если не продлит контракт с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Глушаков: РПЛ пора расширяться. В Европе команды могут сыграть больше 50 игр за сезон

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России РФС
    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что в российской Премьер-лиге должно играть больше 16 клубов.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «У нас достаточно академий — дай бог, чтобы был результат. Стадионов тоже много. Пора расширяться, делать больше команд Премьер-лиги.

    А в чем смысл двух сборов, когда ты весь день тренируешься и готовишься к 12 турам? К чему это? В Европе команды могут сыграть больше пятидесяти игр за сезон. Мы играем тридцать, еще пару на Кубок.

    У тебя есть карточки, травмы, и получается сыграть, скажем, двадцать пять матчей. Это же мало. Да, есть ЛЧ, сборная. А если сборников у тебя в команде нет? Отсюда и слабая интенсивность в российском футболе.

    Есть стадионы. Есть молодые футболисты из школ и клубов. Нужно брать их и делать команды. А богатые будут покупать топовых легионеров.

    Календарь и таблица РПЛ

    Не надо убивать конкуренцию в чемпионате — брать футболиста, чтобы он просто сидел на скамейке, при этом не отдавать его в более слабую команду.

    Слабая конкуренция мешает результатам наших клубов в Европе. Мы видим это. Их нет.

    Из-за уровня нашего чемпионата. Мы очень слабо выступаем в Лиге чемпионов. В Лиге Европы "Спартак" вышел из группы — дай бог, чтобы прошли дальше.

    Я только за, чтобы у нас играли три-пять команд в ЛЧ. В рейтинге мы упали. Команд меньше. Это звоночек», — приводит слова Глушакова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швентек проиграет Коллинз в полуфинале Australian Open?
  • Коллинз — Швентек. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Сколько голов бахнут «Детройт» и «Чикаго» в очной игре?
  • «Детройт» — «Чикаго». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Юнион» в этот раз не проиграет?
  • «Брюгге» — «Юнион». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Колумбия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Завтра в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры