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    Фомин может продолжить карьеру в АПЛ

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин попал в список трансферных целей «Кристал Пэлас».

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    Как сообщает «Чемпионат», «Кристал Пэлас» может сделать предложение по Фомину в ближайшие дни. Но это произойдет только в том случае, если лондонский клуб не сможет договориться с «Манчестер Юнайтед» об аренде Донни ван де Бека.

    «Под первым номером в списке "Кристал Пэлас" идет голландский хавбек Донни ван де Бек.

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    • Но в случае срыва переговоров клуба с "Манчестер Юнайтед" он рассмотрит возможность приобретения Фомина», — сказал собеседник издания.

    Фомин в текущем сезоне провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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