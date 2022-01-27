Фомин может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Динамо»попал в список трансферных целей

Как сообщает «Чемпионат», «Кристал Пэлас» может сделать предложение по Фомину в ближайшие дни. Но это произойдет только в том случае, если лондонский клуб не сможет договориться с «Манчестер Юнайтед» об аренде Донни ван де Бека.

«Под первым номером в списке "Кристал Пэлас" идет голландский хавбек Донни ван де Бек.

Но в случае срыва переговоров клуба с "Манчестер Юнайтед" он рассмотрит возможность приобретения Фомина», — сказал собеседник издания.

Фомин в текущем сезоне провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.