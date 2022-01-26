Тренер сборной Ирана: «Зенит» не имел права не отпускать Азмуна в команду

Главный тренер сборной Иранапрокомментировал отсутствие в команде, заявив, что «Зенит» не имел права не отпускать форварда национальную команду.

Ранее стало известно, что Азмун сдал отрицательный тест на коронавирус и может покинуть Дубай, где он находился на карантине.

«Петербургский "Зенит" не имеет права противодействовать нам, поскольку за это отвечает ФИФА.

Сначала сообщили, что у Сердара положительный тест, но затем выяснилось, что он сдал отрицательный тест на коронавирус.

Мы должны обратиться к правилам Азиатской конфедерации футбола для таких ситуаций. Сейчас понятно только то, что завтра у нас этого игрока не будет», — цитирует Скочича сайт Федерации футбола Ирана.

В четверг, 27 января, сборная Ирана сыграет с командой Ирака в отборочном турнире ЧМ-2022. Начало в 17.30 по московскому времени.