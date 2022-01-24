«Милан» — «Ювентус»: счет матча 0:0

Туринскийна выезде сыграл вничью св матче 23-го тура чемпионата Италии.

Встреча на арене «Сан-Сиро» в Милане завершилась без забитых мячей.

Стоит отметить, что Златан Ибрагимович, вошедший в стартовый состав россонери, получил травму и покинул поле уже на 28-й минуте. Его заменил Оливье Жиру.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Ювентус 0:0 Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 76'), Пьер Калюлю, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич, Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 61'), Браим Диас (Исмаэль Беннасер, 61'), Рафаэл Леау (Анте Ребич, 76'), Златан Ибрагимович (Оливье Жиру, 28') Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 74'), Уэстон Маккенни, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 90'), Хуан Куадрадо (Федерико Бернардески, 65'), Мануэль Локателли (Артур, 65'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 90'), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо, Войцех Щенсны Предупреждения: Мануэль Локателли (9'), Рафаэл Леау (12'), Жуниор Мессьяс (42'), Мойзе Кин (89')

«Милан» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» набрал 42 очка и идет пятым.