ЦСКА может подписать Деспотовича

Джордже Деспотович Фото: rubin-kazan.ru
Ранее главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий принял решение о переводе Деспотовича в дубль.
По информации tvarenasport.com, на сербского футболиста, помимо ЦСКА, также претендует «Црвена Звезда».
Отмечается, что ЦСКА готов предложить футболисту зарплату в два раза выше, чем белградский клуб.
В сезоне-2021/22 Деспотович провел за «Рубин» восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету 35 матчей и 15 голов за казанский клуб.