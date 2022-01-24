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    ЦСКА может подписать Деспотовича

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    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Джордже Деспотович
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    Джордже Деспотович

    Ранее главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий принял решение о переводе Деспотовича в дубль.

    По информации tvarenasport.com, на сербского футболиста, помимо ЦСКА, также претендует «Црвена Звезда».

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    • Отмечается, что ЦСКА готов предложить футболисту зарплату в два раза выше, чем белградский клуб.

    В сезоне-2021/22 Деспотович провел за «Рубин» восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету 35 матчей и 15 голов за казанский клуб.

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