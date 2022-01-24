Дом Бензема ограбили во время матча с «Эльче»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала»стал жертвой грабителей.

Его дом обокрали в воскресенье, 23 января, во время матча 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эльче» (2:2), информирует Marca.

Грабители проникли в дом Бензема через сад, убедившись, что в помещении никого нет. Что именно воры украли у французского футболиста не уточняется.

Отметим, что Бензема не первый раз становится жертвой разбойного грабежа. Впервые он столкнулся с этим в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:3).