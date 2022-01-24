ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Милитао принес «Реалу» ничью«Реал» часто оступается, но вряд ли упустит титул
  • 10:37
    • Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open второй год подряд
  • 10:32
    • Медведев обыграл Кресси в 1/8 финала Australian Open
  • 10:26
    • ЦСКА может подписать Деспотовича
  • 09:17
    • Халеп вылетела с Australian Open
  • 22:45
    • Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на ОИ-2022
    Все новости спорта

    Дом Бензема ограбили во время матча с «Эльче»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Между тем Происшествия Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Эльче
    Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема стал жертвой грабителей.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    Его дом обокрали в воскресенье, 23 января, во время матча 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эльче» (2:2), информирует Marca.

    Грабители проникли в дом Бензема через сад, убедившись, что в помещении никого нет. Что именно воры украли у французского футболиста не уточняется.

    Отметим, что Бензема не первый раз становится жертвой разбойного грабежа. Впервые он столкнулся с этим в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (0:3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Камерун уверенно одолеет островитян?
  • Камерун — Коморские острова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Как «Вегас» закончит выезд в Вашингтон?
  • «Вашингтон» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Блэкберн» вернется на победный путь?
  • «Блэкберн» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Камерун — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Блэкберн — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Альмерия — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Марокко — Малави
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры