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    «Барселона» вырвала выездную победу у «Алавеса»

    «Алавес» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Алавес» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» со счетом 0:1.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Альба исполнил мягкий заброс в штрафную, Ферран Торрес в касание прострелил на Френки де Йонга, который аккуратно покатил мяч мимо завалившегося вратаря.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Френки де Йонг (87') Алавес: Фернандо Пачеко, Мартин Агиррегабирия, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Хави Лопес, Давид Хасон, Гонсало Эскаланте, Томас Пина (Антонио Мойя, 88'), Пере Понс (Miguel de la Fuente, 72'), Луис Риоха (Эдгар Мендес, 90'), Хоселу Барселона: Abdessamad Ezzalzouli (Николас Гонсалес, 72'), Люк де Йонг (Ferran Jutgla, 84'), Ферран Торрес, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри (Клеман Лангле, 90'), Жорди Альба, Рональд Араухо, Жерар Пике, Серджино Дест, Марк-Андре тер Штеген Удаление: Jose Luis Mendilibar (90 + 2')

    «Барселона» с 35 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У «Алавеса» 17 очков и 19-я, предпоследняя, позиция.

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