Лунев о переходе Азмуна в «Байер»: Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском

Голкипер «Байера»признался, что его порадовала новость о переходе в леверкузенский клуб нападающего «Зенита»

Азмун перейдет в «Байер» летом на правах свободного агента.

«Отлично со всех сторон: для Азмуна, для "Байера", для меня тоже. Хоть с кем-то в команде можно будет разговаривать на русском и попрактиковать персидский. Не сомневаюсь в том, что Азмун сможет усилить "Байер".

Уже переписывались с Азмуном.

Могу посоветовать его получать удовольствие от футбола и показывать все свои лучшие качества, работать на тренировках, чтобы их еще больше развивать», — приводит слова Лунева ТАСС.

Напомним, Лунев в начале января получил серьезную травму голеностопа.