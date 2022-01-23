«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: счет 1:3, обзор голов

обыгралв выездном матче 23 тура АПЛ. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу «мерсисайдцев».

После первого тайма «красные» вели в счете 2:0. По голу забили Вирджил ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ливерпуль 1:3 Голы: 0:1 Вирджил ван Дейк (8'), 0:2 Алекс Окслейд-Чемберлен (32'), 1:2 Одсонн Эдуард (55'), 1:3 Фабиньо (пенальти) (89') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Уилл Хьюз (Джордан Айю, 77'), Джеффри Шлупп, Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета (Кристиан Бентеке, 77'), Одсонн Эдуард (Эберечи Эзе, 68') Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Джеймс Милнер, 90'), Алекс Окслейд-Чемберлен (Такуми Минамино, 60'), Кёртис Джонс, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Джозеф Гомес, 90'), Алисон Бекер Предупреждения: Конор Галлахер (49'), Уилл Хьюз (61'), Роберто Фирмино (81'), Джеффри Шлупп (82'), Джоэл Уорд (90 + 3')

В начале второй половины «орлы» сократили разрыв благодаря мячу Одсона Эдуара. За минуту до конца основного времени вопросы о победителе снял Фабиньо.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и остался на второй позиции. «Кристал Пэлас» с 13-й с 24 очками.