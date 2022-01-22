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    «Сельта» упустила победу над «Севильей»

    «Севилья» — «Сельта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» — 2:2.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    В первом тайме за гостей отличились Франко Черви и Яго Аспас. Севильцы ответили после перерыва голами Алехандро Гомеса и Оливера Торреса.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Сельта 2:2
    Голы: 0:1 Франко Серви (37'), 0:2 Яго Аспас (40'), 1:2 Алехандро Гомес (71'), 2:2 Оливер Торрес (74') Севилья: Марко Дмитрович, Gonzalo Montiel, Диего Карлос, Карим Рекик, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Luismi Cruz, 30'), Фернандо (Алехандро Гомес, 46'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 46'), Лукас Окампос, Рафаэль Мир Висенте (Иван Ромеро, 46'), Хесус Корона (Неманья Гудель, 72') Сельта: Сантьяго Мина (Thiago Galhardo, 82'), Яго Аспас, Франко Серви (Нолито, 64'), Денис Суарес (Ренато Тапиа, 64'), Брайс Мендес (Аугусто Солари, 77'), Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду (Джейсон Мурильо, 64'), Уго Мальо, Матиас Дитуро Предупреждения: Франко Серви (23'), Денис Суарес (31'), Ренато Тапиа (66'), Джейсон Мурильо (76')

    «Сельта» набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в таблице Примеры. «Севилья» с 46 очками осталась второй с отставанием от «Реала» в три очка.

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