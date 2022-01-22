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    Дортмундская «Боруссия» удержала победу над «Хоффенхаймом»

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: счет матча 2:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над «Хоффенхаймом» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
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    Дортмундская «Боруссия»

    В составе победителей отличились Эрлинг Холанд и Марко Ройс, которым ассистировал Дониэлл Мален. Еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Давид Раум.

    За «Хоффенхайм» голы забили Андрей Крамарич и Жоржиньо Рюттер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Боруссия Д 2:3
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанн (6'), 1:1 Андрей Крамарич (45 + 1'), 1:2 Марко Ройс (58'), 1:3 Себастьян Руди (автогол) (66'), 2:3 Жоржиньо Рюттер (77') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Крис Ричардс, Кевин Фогт, Беньямин Хюбнер (Ховард Нордтвейт, 62'), Ила Бебу, Кристоф Баумгартнер (Жоржиньо Рюттер, 9'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 62'), Ангело Штиллер, Давид Раум (Якоб Бруун Ларсен, 83'), Мунас Даббур, Андрей Крамарич Боруссия Д: Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 83'), Эрлинг Холанн (Аксель Витсель, 63'), Марко Ройс, Джуд Беллингхэм, Махмуд Дахуд, Юлиан Брандт (Торган Азар, 56'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи (Марин Понграчич, 83'), Мариус Вольф (Дан-Аксель Загаду, 56'), Грегор Кобель Предупреждения: Матс Хуммельс (49'), Мунас Даббур (90 + 3'), Джуд Беллингхэм (90 + 5')

    «Боруссия» продолжает идти второй, набрав 43 очка, приблизившись на расстояние в три очка к еще не игравшей «Баварии». «Хоффенхайм» остался с 31 очком на шестом месте.

    В следующем туре состоятся матчи «Майц» — «Хоффенхайм» и «Боруссия» — «Байер».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле уступила берлинскому «Униону» — 1:2.

    В составе победителей дубль оформил нападающий Макс Крузе, реализовавший пенальти в первом тайме и забивший с игры во втором.

    Хозяева ответили голом Куадио Коне перед перерывом.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Унион 1:2
    Голы: 0:1 Макс Крузе (пенальти) (18'), 1:1 Куадио Коне (40'), 1:2 Макс Крузе (84') Боруссия М: Ян Зоммер, Маттиас Гинтер (Алассан Плеа, 87'), Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Штефан Ляйнер, Денис Закария, Куадио Коне, Лука Нец (Джозеф Скалли, 87'), Флориан Нойхаус, Йонас Хофман (Патрик Херрман, 79'), Брил Эмболо Унион: Андреас Фогльзаммер (Кевин Бехренс, 71'), Макс Крузе (Генки Харагути, 88'), Шеральдо Бекер (Левин Эцтунали, 70'), Нико Гисельман (Бастиан Очипка, 88'), Гриша Прёмель (Kevin Moehwald, 58'), Рани Хедира, Кристофер Триммель, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Фредерик Реннов Предупреждения: Гриша Прёмель (3'), Марвин Фридрих (28'), Робин Кнохе (66')

    «Унион» поднялся на четвертое место, имея на счету 34 очка.

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    Еще в одном матче «Гройтер Фюрт» на своем поле переиграл «Майнц» со счетом 2:1.

    За хозяев отличился Джереми Дудзяк, еще один мяч в свои ворота забил ofibnybr «Майнца» Штефан Белл.

    Гости ответили на последних минутах матча голом Карима Онисиво.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Гройтер Фюрт — Майнц 2:1
    Голы: 1:0 Jeremy Dudziak (12'), 2:0 Штефан Белл (автогол) (66'), 2:1 Карим Онисиво (90 + 3') Гройтер Фюрт: Саша Бурхерт, Марко Майерхёфер, Себастьян Грисбек, Ник Виргевер, Йетро Виллемс (Жан-Лука Иттер, 69'), Max Christiansen, Пауль Зегуин, Тимоти Тильман (Диксон Абиама, 85'), Jeremy Dudziak (Хавард Нильсен, 77'), Бранимир Хргота, Джейми Левелинг (Максимилиан Бауэр, 84') Майнц: Карим Онисиво, Жонатан Буркардт, Аарон Кариколь (Жан-Поль Бутьюс, 66'), Ли Джэ Сон (Пауль Небель, 72'), Anton Stach (Кевин Штёгер, 72'), Леандро Баррейро Мартинс, Сильван Видмер (Даниэль Брозински, 80'), Мусса Ньякат, Штефан Белл (Александер Хак, 66'), Йерри Юсте Ст., Робин Центнер Предупреждения: Пауль Зегуин (86'), Пауль Небель (88')

    «Гройтер Фюрт» продолжает занимать последнее место в бундеслиге, имея на счету 10 очков.

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