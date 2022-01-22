«Айнтрахт» — «Арминия»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Германиипринимал

Встреча завершилась достаточно неожиданной победой гостей со счетом 2:0.

На 5-й минуте матча счет открыл Патрик Виммер, на 27-й забил второй гол Алессандро Шопф.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Арминия 0:2 Голы: 0:1 Патрик Виммер (5'), 0:2 Алессандро Шёпф (27') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Мартин Хинтереггер (Макото Хасебе, 46'), Evan N'Dicka, Тимоти Чэндлер (Рагнар Ахе, 74'), Себастьян Роде (Гонсало Пасьенса, 61'), Джибриль Соу, Филип Костич, Йеспер Линдстрём, Даити Камада (Айдин Хрустич, 87'), Рафаэль Сантос Борре Арминия: Янни Зерра (Фабиан Клос, 61'), Флориан Крюгер (Якоб Барретт Лаурсен, 83'), Масая Окугава (Робин Хак, 83'), Патрик Виммер (Гонсало Кастро, 73'), Алессандро Шёпф, Себастиан Василиадис (Фабиан Кунце, 61'), Андрес Андраде, Йоаким Нильссон, Амос Пипер, Седрик Бруннер, Штефан Ортега Предупреждения: Себастьян Роде (51'), Андрес Андраде (73'), Макото Хасебе (80'), Филип Костич (90 + 4'), Гонсало Пасьенса (90 + 4')

Благодаря этой победе «Арминия» набрала 21 очко и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Айнтрахта» осталось 28 пунктов и восьмая строчка.