«Байер» разгромил «Аугсбург». «Фрайбург» уверенно обыграл «Штутгарт»

В чемпионате Германии завершились матчи 20-го тура.

«Байер» — «Аугсбург» 5:1

«Байер» на своём поле принимал «Аугсбург» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл Карим Бельараби на 9-й инуте забросив мяч ударом по центру ворот. Так же за «Байер» оформил хет-трик Мусса Диаби на 24-й, 65-й и 69-й минуте забивши голы. А на 81-й минуте забил Лукас Аларио. За «Аугсбург» смог отличиться Арне Майер на 63-й минуте точно пробив по воротам.

«Байер» занимает третью строчку турнирной таблицы Бундеслиги набрав 35 очков, а «Аугсбург» находится на 16-м месте в их активе 19 очков.

«Фрайбург» — «Штутгарт» 2:0

«Фрайбург» на своём поле принимал «Штутгарт» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 37-й минуте матча Хироки Ито забил гол в собственные ворота и таким образом вывел «Фрайбург» вперёд. На 72-й минуте Кевин Шаде находясь на углу штрафной площади первым касанием нанёс точный удар в нижний угол ворот и таким образом сделал счёт 2:0.

«Фрайбург» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 33 очка, а «Штутгарт» находится на 17-м месте с 18-ю очками.