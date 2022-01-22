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    • «Байер» разгромил «Аугсбург». «Фрайбург» уверенно обыграл «Штутгарт»
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    «Байер» разгромил «Аугсбург». «Фрайбург» уверенно обыграл «Штутгарт»

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    В чемпионате Германии завершились матчи 20-го тура.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Байер» — «Аугсбург» 5:1

    «Байер» на своём поле принимал «Аугсбург» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

    Счёт в матче открыл Карим Бельараби на 9-й инуте забросив мяч ударом по центру ворот. Так же за «Байер» оформил хет-трик Мусса Диаби на 24-й, 65-й и 69-й минуте забивши голы. А на 81-й минуте забил Лукас Аларио. За «Аугсбург» смог отличиться Арне Майер на 63-й минуте точно пробив по воротам.

    «Байер» занимает третью строчку турнирной таблицы Бундеслиги набрав 35 очков, а «Аугсбург» находится на 16-м месте в их активе 19 очков.

    «Фрайбург» — «Штутгарт» 2:0

    «Фрайбург» на своём поле принимал «Штутгарт» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    На 37-й минуте матча Хироки Ито забил гол в собственные ворота и таким образом вывел «Фрайбург» вперёд. На 72-й минуте Кевин Шаде находясь на углу штрафной площади первым касанием нанёс точный удар в нижний угол ворот и таким образом сделал счёт 2:0.

    «Фрайбург» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 33 очка, а «Штутгарт» находится на 17-м месте с 18-ю очками.

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