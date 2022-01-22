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    Азмун: Сделал шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от предстоящего перехода в леверкузенский «Байер».

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    В субботу, 22 января, немецкий клуб объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента перед сезоном-2022/23. Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

    «Переход в "Байер" — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. У "Байера" действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда.

    Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — цитирует иранца сайт «Байера».

    Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и за этот период выиграл с командой шесть титулов.

    В текущем сезоне Азмун принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.

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