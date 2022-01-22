Азмун: Сделал шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы

Нападающий «Зенита»поделился эмоциями от предстоящего перехода в леверкузенский

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сердар Азмун Фото: twitter.com/bayer04_en

В субботу, 22 января, немецкий клуб объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента перед сезоном-2022/23. Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

«Переход в "Байер" — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. У "Байера" действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда.

Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — цитирует иранца сайт «Байера».

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и за этот период выиграл с командой шесть титулов.

В текущем сезоне Азмун принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.