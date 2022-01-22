«Зенит» отреагировал на переход Азмуна в «Байер»

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
Соглашение иранского форварда вступит в силу с сезона 2022/23.
«То, что Азмун подписал контракт с Байером с сезона-22/23 не отменяет, что он остаётся игроком Зенита до окончания сезона-21/22 со всеми вытекающими последствиями», — сообщили Sport24.
Соглашение будет действовать со следующего сезона и до 2027 года. Таким образом, Азмун до лета останется игроком «Зенита», когда закончится их сотрудничество согласно действующему контракту.
В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.