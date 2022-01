«Аякс» арендует полузащитника «Ювентуса» с правом выкупа

Полузащитник итальянского «Ювентуса», находящийся на правах аренды в «Сампдории», перейдёт в «Аякс». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Нидерландский клуб арендует футболиста на 1,5 года с правом выкупа в конце соглашения и уже заключил с ним условия.

⏳🔜📝 Mohamed #Ihattaren to #Ajax from #Juventus on loan for 18-months with option to buy. Agreed personal terms. #transfers