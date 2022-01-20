«Лестер» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Выбежали «лисы» в редкую атаку, прострел слева в штрафную привёл к нескольким рикошетам, в итоге мяч отскочил в ноги Патсона Дака, который из непростого положения нанёс прицельный удар.
На 38-й минуте счет сравнялся. Не удалось хозяевам поймать Кейна в офсайдную ловушку, после чего Гарри в штрафной обыграл защитника и пробил точно в дальний угол ворот. Мяч зашёл в ворота рикошетом от штанги.
На 76-й минуте «Лестер» вновь повел. Барнс сразу включился, сыграв в стеночку с Мэддисоном, который ворвался в штрафную и через рикошет направил мяч в ближний угол ворот.
Отыгрались «шпоры» на пятой добавленной минуте. После заброса в штрафную Доэрти грудью прокинул мяч вперёд, а отскок уже получился на Стивена Бергвейна, пробившего мимо вратаря.
А на седьмой компенсированной минуте Кейн из центра поля выполнил разрезающий пас, Бергвейн оторвался от защитников, обыграл вратаря и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота.
«Тоттенхэм» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея две игры в запасе. «Лисы» с 25 очками остались на десятой позиции.