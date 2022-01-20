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    «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лестера» благодаря дублю Бергвейна в компенсированное время

    «Лестер» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Лестером» (3:2) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Выбежали «лисы» в редкую атаку, прострел слева в штрафную привёл к нескольким рикошетам, в итоге мяч отскочил в ноги Патсона Дака, который из непростого положения нанёс прицельный удар.

    На 38-й минуте счет сравнялся. Не удалось хозяевам поймать Кейна в офсайдную ловушку, после чего Гарри в штрафной обыграл защитника и пробил точно в дальний угол ворот. Мяч зашёл в ворота рикошетом от штанги.

    На 76-й минуте «Лестер» вновь повел. Барнс сразу включился, сыграв в стеночку с Мэддисоном, который ворвался в штрафную и через рикошет направил мяч в ближний угол ворот.

    Отыгрались «шпоры» на пятой добавленной минуте. После заброса в штрафную Доэрти грудью прокинул мяч вперёд, а отскок уже получился на Стивена Бергвейна, пробившего мимо вратаря.

    А на седьмой компенсированной минуте Кейн из центра поля выполнил разрезающий пас, Бергвейн оторвался от защитников, обыграл вратаря и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Тоттенхэм 2:3
    Голы: 1:0 Патсон Дака (24'), 1:1 Гарри Кейн (38'), 2:1 Джеймс Мэддисон (76'), 2:2 Стивен Бергвейн (90 + 6'), 2:3 Стивен Бергвейн (90 + 7') Лестер: Каспер Шмейхель, Хамза Чодури, Чаглар Сёюнджю, Янник Вестергор, Марк Олбрайтон, Юри Тилеманс, Kiernan Dewsbury-Hall (Бубакари Сумаре, 88'), Люк Томас (Джеймс Джастин, 53'), Джеймс Мэддисон, Патсон Дака (Харви Льюис Барнс, 75'), Адемола Лукман Тоттенхэм: Лукас Моура, Гарри Кейн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс (Джовани Ло Чельсо, 74'), Оливер Скипп, Серхио Регилон (Стивен Бергвейн, 79'), Бен Дэвис, Давинсон Санчес, Джафет Танганга, Emerson Royal (Мэтт Доэрти, 46'), Уго Льорис Предупреждения: Хамза Чодури (55'), Давинсон Санчес (60'), Стивен Бергвейн (90 + 5')

    «Тоттенхэм» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея две игры в запасе. «Лисы» с 25 очками остались на десятой позиции.

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