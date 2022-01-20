СМИ: Каннаваро может возглавить «Эвертон»

Бывший игрок сборной Италииможет стать главным тренером «Эвертона», сообщает The Telegraph

48-летний специалист заинтересован в работе в АПЛ и произвел впечатление на представителей «ирисок» на собеседовании.

Боссы «Эвертона» в ближайшее время также встретятся с Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом. Скорее всего шорт-лист клуба будет сокращен до этих трех кандидатур.

Последним местом работы итальянца был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» (2017—2021). Работая в клубе, он совмещал пост главного тренера в сборной Китая (2019).

Пост главного тренера «Эвертона» стал вакантным 16 января, когда был уволен испанец Рафаэль Бенитес.

«Ириски» одержали только одну победу в 13 последних матчах чемпионата Англии и занимают 16-е место в таблице.