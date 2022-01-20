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    СМИ: Каннаваро может возглавить «Эвертон»

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    Бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро может стать главным тренером «Эвертона», сообщает The Telegraph.

    Фабио Каннаваро
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    Фабио Каннаваро

    48-летний специалист заинтересован в работе в АПЛ и произвел впечатление на представителей «ирисок» на собеседовании.

    Боссы «Эвертона» в ближайшее время также встретятся с Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом. Скорее всего шорт-лист клуба будет сокращен до этих трех кандидатур.

    Последним местом работы итальянца был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» (2017—2021). Работая в клубе, он совмещал пост главного тренера в сборной Китая (2019).

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    • Пост главного тренера «Эвертона» стал вакантным 16 января, когда был уволен испанец Рафаэль Бенитес.

    «Ириски» одержали только одну победу в 13 последних матчах чемпионата Англии и занимают 16-е место в таблице.

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