Луис Суарес может вернуться в АПЛ

Нападающий «Атлетико»хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации испанского журналиста Жерара Морено, Суарес заинтересован в переходе в «Астон Виллу».

Желание уругвайского футболиста играть именно за «Астон Виллу» связано с тем, что команду тренирует его бывший партнер по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Именно по этой причине в начале января в «Астон Виллу» перешел Филиппе Коутиньо.

У Суареса на данный момент есть предложения от клубов из Бразилии и Саудовской Аравии, но эти варианты его не интересуют.

Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до конца сезона. В текущем чемпионате Испании он провел 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу.