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    Луис Суарес может вернуться в АПЛ

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес хочет вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    По информации испанского журналиста Жерара Морено, Суарес заинтересован в переходе в «Астон Виллу».

    Желание уругвайского футболиста играть именно за «Астон Виллу» связано с тем, что команду тренирует его бывший партнер по «Ливерпулю» Стивен Джеррард. Именно по этой причине в начале января в «Астон Виллу» перешел Филиппе Коутиньо.

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    • У Суареса на данный момент есть предложения от клубов из Бразилии и Саудовской Аравии, но эти варианты его не интересуют.

    Контракт Суареса с «Атлетико» рассчитан до конца сезона. В текущем чемпионате Испании он провел 19 матчей, забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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