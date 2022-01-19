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    Лунев — о травме голеностопа: Доктор сказал, что все могло быть хуже

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    Голкипер леверкузенского «Байера» и сборной России Андрей Лунев рассказал о своей травме и перенесенной операции.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «16 января на тренировке получил повреждение голеностопа в игровом эпизоде. На следующей день сделали МРТ, стало понятно, что потребуется операция. Впрочем, доктор после осмотра сказал, что все могло быть хуже.

    Во вторник меня прооперировали в Кельне, все прошло хорошо. Сроки восстановления после подобных повреждений обычно занимают от 6 до 10 недель.

    С одной стороны, очень хочется побыстрей вернуться в строй, но, с другой стороны, форсировать восстановление точно не стоит.

    Несколько дней придется походить на костылях, потом начну разрабатывать ногу. Ну и ничего не мешает активно работать над верхним плечевым поясом.

    Сейчас в Германии со мной моя семья: супруга с сыном. Так что с поддержкой все хорошо. Правда, я какое-то время жене не помощник: на костылях особенно не разгуляешься.

    Конечно, обидно, что год начался так неудачно, но упаднических настроений нет и в помине: травмы — неизбежная часть футбола.

    Настроен на активное восстановление и скорейшее возвращение на поле», — цитирует Лунева официальный сайт РФС.

    Андрей Лунёв принял участие в 7 матчах сборной России и пропустил 14 мячей. Летом 2021 года голкипер перешел из «Зенита» в «Байер».

    Последний матч в составе национальной команды Лунёв провел в 2018 году против команды Швеции (0:2) в рамках Лиги наций УЕФА.

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