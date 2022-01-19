«Кадис» — «Эспаньол»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости — Ману Морланес отличился с передачи Серхи Дардера.

На 54-й минуте нападающий «Кадиса» Альваро Негредо сравнял счет, а на первой добавленной минуте он ассистировал Ивану Алехо.

Но на шестой компенсированной минуте Рауль де Томас сравнял счет. Второй ассист на свой счет записал Дардер.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Эспаньол 2:2 Голы: 0:1 Мануэль Морланес (10'), 1:1 Альваро Негредо (55'), 2:1 Иван Алехо (90 + 1'), 2:2 Рауль Де Томас (90 + 6') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен (Raul Parra, 78'), Кала Хуан (Виктор Чуст, 46'), Fali, Альфонсо Эспино, Сальва Санчес (Иван Алехо, 73'), Алекс Фернандес, Феде Сан Эметерио, Альберто Переа (Сантьяго Арсамендия, 68'), Энтони Лосано (Рубен Собрино, 73'), Альваро Негредо Эспаньол: Рауль Де Томас, Хавьер Пуадо, Оскар Мелендо (Лоренсо Морон, 83'), Адриан Эмбарба (Николас Рибаудо, 64'), Мануэль Морланес, Серхи Дардер, Леандро Кабрера, Фернандо Калеро (Давид Лопес, 90'), Серджи Гомес, Оскар Хиль (Алейш Видаль, 64'), Диего Лопес Предупреждения: Fali (46'), Альфонсо Эспино (58'), Леандро Кабрера (79')

«Эспаньол» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Кадис» идет на предпоследней строчке.