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    «Челси» не справился с «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Брайтон энд Хоув Альбион
    Лондонский «Челси» на выезде сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Хаким Зиеш пробил из-за пределов штрафной хозяев в ближний угол. Вратарь сыграл в этом эпизоде очень слабо.

    На 60-й минуте хозяева получили право на угловой, Гросс исполнил класную подачу, а Адам Уэбстер сравнял счёт в матче мощным ударом головой от линии вратарской под перекладину.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 1:1
    Голы: 0:1 Хаким Зиеш (28'), 1:1 Адам Уэбстер (60') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Адам Уэбстер, Дэниел Бёрн, Тарик Лампти (Соломон Марч, 76'), Паскаль Гросс (Леандро Троссард, 62'), Стивен Альсате, Марк Кукурелья, Якуб Модер, Алексис Мак Аллистер, Дэнни Уэлбек (Ниль Мопе, 62') Челси: Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку (Кай Хаверц, 80'), Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш (Тимо Вернер, 81'), Жоржиньо (Матео Ковачич, 80'), Н’Голо Канте, Маркос Алонсо, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Сесар Аспиликуэта, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Маркос Алонсо (59'), Дэниел Бёрн (80'), Антонио Рюдигер (81')

    «Челси» остался на третьем месте в турнирной таблице с 44-я очками. Отставание подопечных Томаса Тухеля от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 12 баллов. В активе «Брайтона» девятая строчка и 29 баллов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч «Челси» состоится дома против «Тоттенхэма» 23 января, а «Брайтон» отправится в гости для встречи с «Лестером» в этот же день.

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