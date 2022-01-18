«Химки» объявили о подписании Главчича

Подмосковныеобъявили о трансфере полузащитника «Славен Белупо»

Контракт российского клуба с 24-летним сербом рассчитан на 2,5 года. Ранее сообщалось, что за переход хавбека подмосковный клуб заплатит 50 000 евро.

Неманья дебютировал во взрослом футболе в составе сербского «Партизана», после чего выступал за «Телеоптик» и «Спартак» из Суботицы.

Последним клубом Главчича перед переходом в «Химки» был хорватский «Славен Белупо», в котором футболист играл на протяжении трёх сезонов.

В текущем сезоне Неманья Главчич провел 17 матчей в чемпионате Хорватии, отметившись 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах сербского полузащитника был заинтересован ЦСКА.