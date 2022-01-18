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    «Химки» объявили о подписании Главчича

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    Подмосковные «Химки» объявили о трансфере полузащитника «Славен Белупо» Неманьи Главчича.

    Неманья Главчич
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    Неманья Главчич

    Контракт российского клуба с 24-летним сербом рассчитан на 2,5 года. Ранее сообщалось, что за переход хавбека подмосковный клуб заплатит 50 000 евро.

    Неманья дебютировал во взрослом футболе в составе сербского «Партизана», после чего выступал за «Телеоптик» и «Спартак» из Суботицы.

    Последним клубом Главчича перед переходом в «Химки» был хорватский «Славен Белупо», в котором футболист играл на протяжении трёх сезонов.

    В текущем сезоне Неманья Главчич провел 17 матчей в чемпионате Хорватии, отметившись 3 результативными передачами.

    Ранее сообщалось, что в услугах сербского полузащитника был заинтересован ЦСКА.

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