«Химки» объявили о подписании Главчича

Контракт российского клуба с 24-летним сербом рассчитан на 2,5 года. Ранее сообщалось, что за переход хавбека подмосковный клуб заплатит 50 000 евро.
Неманья дебютировал во взрослом футболе в составе сербского «Партизана», после чего выступал за «Телеоптик» и «Спартак» из Суботицы.
Последним клубом Главчича перед переходом в «Химки» был хорватский «Славен Белупо», в котором футболист играл на протяжении трёх сезонов.
В текущем сезоне Неманья Главчич провел 17 матчей в чемпионате Хорватии, отметившись 3 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в услугах сербского полузащитника был заинтересован ЦСКА.
Футбольные клубы «Химки» и хорватский «Славен Белупо» согласовали переход полузащитника Неманьи Главчича. Сербский футболист подписал контракт с «Химками» на 2,5 года ✍️— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 18, 2022
Dobrodošli, Nemanja! 🤝 pic.twitter.com/HcNvUUGIOT