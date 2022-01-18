ФИФА аннулировала желтые карточки перед стыковыми матчами отбора к ЧМ-2022

Международная федерация футбола приняла решение аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, которые принимают участие в стыковых матчах за право участвовать в финальной части Чемпионата мира-2022.

Всего было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и для футболистов сборной России.

Таким образом, игроки, которые получат предупреждения в полуфинальных встречах стыкового турнира, смогут принять участие в финалах в случае победы их сборных.

При этом футболисты, которые получили две желтые карточки в играх группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи стыков.

Напомним, что полуфинальные стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта. Соперник команды России по полуфинальной встрече — сборная Польши. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.