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    ФИФА аннулировала желтые карточки перед стыковыми матчами отбора к ЧМ-2022

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    Международная федерация футбола приняла решение аннулировать все желтые карточки для футболистов сборных, которые принимают участие в стыковых матчах за право участвовать в финальной части Чемпионата мира-2022.

    Логотип ЧМ-2022
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    Всего было аннулировано 107 желтых карточек, в том числе и для футболистов сборной России.

    Таким образом, игроки, которые получат предупреждения в полуфинальных встречах стыкового турнира, смогут принять участие в финалах в случае победы их сборных.

    При этом футболисты, которые получили две желтые карточки в играх группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи стыков.

    Напомним, что полуфинальные стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта. Соперник команды России по полуфинальной встрече — сборная Польши. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

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