Владелец «Эвертона» может продать клуб из-за финансовых проблем

Владелец «Эвертона»может продать клуб, сообщает The Sun.

«Ириски» могут в ближайшее время столкнуться с финансовыми проблемами, поэтому бизнесмен готов продать команду. «Эвертон» оценивается в £ 350 млн (€ 420 млн), а Мошири, владеющий 90% акций клуба, вложил в «ирисок» £ 450 млн (€ 540 млн). За последние три года ливерпульцы потеряли £ 265 млн (€ 318 млн).

Кроме того, владелец инвестировал £ 50 млн (€ 60 млн) на подготовительные работы по проектированию нового стадиона. Чтобы завершить строительство арены, необходимо вложить ещё £ 350 млн (€ 420 млн).

После 19 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» располагается на 16-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.