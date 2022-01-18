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    Россия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Евро-2032

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    Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу 2032 года, утверждает «Спорт-экспресс».

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    О деталях возможной заявки, например, какие города примут матчи, не сообщается.

    В 2018 году в России прошёл чемпионат мира, который был признан Советом ФИФА лучшим в истории.

    Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии, а хозяин Евро-2028 пока не определён. На его проведение претендует Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).

    В прошлом году появлялась информация, что в УЕФА анализируют возможность расширения количества участников Евро. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 24 командами, а уже Евро-2028 могут увеличить до 32 сборных.

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