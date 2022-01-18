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    «Бетис» разгромил «Алавес», Иглесиас оформил дубль

    «Бетис» — «Алавес»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Бетис
    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 4:0.

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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил нападающий Борха Иглесиас, еще по мячу забили полузащитник Серхио Каналес и форвард Хуанми.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Алавес 4:0
    Голы: 1:0 Борха Иглесиас (11'), 2:0 Серхио Каналес (29'), 3:0 Борха Иглесиас (41'), 4:0 Хуанми (54') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда, Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 71'), Андрес Гуардадо, Серхио Каналес (Родриго Эрнандес, 72'), Набиль Фекир (Виктор Камараса, 84'), Хуанми (Диего Лайнес, 83'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 72') Алавес: Эдгар Мендес, Хоселу (Miguel de la Fuente, 75'), Луис Риоха, Гонсало Эскаланте (Томас Пина, 46'), Антонио Мойя (Мануэль Гарсия, 46'), Давид Хасон (Альберто Родригес, 46'), Рубен Дуарте (Хави Лопес, 48'), Виктор Лагуардия, Мэттью Миазга, Мартин Агиррегабирия, Фернандо Пачеко Предупреждения: Эдгар Гонсалес (72'), Андрес Гуардадо (81')

    «Бетис» закрепился на третьем месте Ла Лиги с 37-ю очками, в активе «Алавеса» 18-я строчка и 17 баллов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Следующий матч севильцы проведут дома против «Эспаньола» 21 января, а «Алавес» примет «Барселону» двумя днями позже.

    Напомним, «Бетис» является соперником «Зенита» по 1/16 Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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