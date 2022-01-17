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    «Лилль» в меньшинстве упустил победу над «Марселем»

    «Марсель» — «Лилль»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» — 1:1.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    Счет в матче на 15-й минуте открыли гости — отличился голландский защитник Свен Ботман, которому ассистировал Ренату Саншеш.

    На 32-й минуте «доги» остались в меньшинстве — полузащитник Бенжамен Андре получил две желтые карточки за 2 минуты.

    А на 75-й минуте турецкий хавбек провансальцев Дженгиз Ундер сравнял счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лилль 1:1
    Голы: 0:1 Свен Ботман (15'), 1:1 Дженгиз Ундер (75') Марсель: Пау Лопес, Поль Лирола, Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар (Валентин Ронжье, 68'), Луан Перес, Маттео Гюэндузи, Бубакар Камара, Жерсон, Дженгиз Ундер, Аркадиуш Милик (Амин Арит, 84'), Димитри Пайет Лилль: Бурак Йилмаз (Габриэль Гудмундссон, 72'), Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба (Исаак Лихаджи, 84'), Amadou Onana, Бенжамен Андре, Ренату Саншеш (Шека, 90'), Рейнилду, Свен Ботман, Жозе Фонте, Зеки Мехмет Челик, Иво Грбич Предупреждения: Маттео Гюэндузи (3'), Бенжамен Андре (30'), Бенжамен Андре (32'), Иво Грбич (55'), Зеки Мехмет Челик (56'), Исаак Лихаджи (87')

    «Марсель» с 37 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» набрал 29 очков и идет 10-м.

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