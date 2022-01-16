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    Гол Дембеле принес «Лиону» победу над «Труа»

    «Труа» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Франции «Труа» потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

    «Лион»
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    «Лион»

    Единственный гол был забит на 33-й минуте — нападающий гостей Мусса Дембеле реализовал пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Труа — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Мусса Дембеле (пенальти) (33') Труа: Готье Галлон, Yoann Salmier, Адиль Рами, Эрик Палмер-Браун, Abdu, Флорьян Тардье, Ксавье Шавалерен, Рено Рипар, Тристан Денгоме, Дилан Шамбос (Жимми Жиродон, 64'), Жерсон Родригес Лион: Мусса Дембеле (Мало Гюсто, 81'), Уссем Ауа (Шердан Шакири, 66'), Лукас Пакета, Энрике, Бруно Гимарайнс, Максанс Какере, Лео Дюбуа, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Дамьен Да Сильва, Антони Лопеш Предупреждения: Жерсон Родригес (45 + 4'), Жимми Жиродон (65'), Мало Гюсто (86')

    «Лион» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы лиги 1. «Труа» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В следующем туре «Лион» примет дома «Сент-Этьен» (21 января), а «Труа» сыграет в гостях с «Монпелье» (19 января).

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