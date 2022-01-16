«Труа» — «Лион»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 21-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 33-й минуте — нападающий гостей Мусса Дембеле реализовал пенальти.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Лион 0:1 Гол: 0:1 Мусса Дембеле (пенальти) (33') Труа: Готье Галлон, Yoann Salmier, Адиль Рами, Эрик Палмер-Браун, Abdu, Флорьян Тардье, Ксавье Шавалерен, Рено Рипар, Тристан Денгоме, Дилан Шамбос (Жимми Жиродон, 64'), Жерсон Родригес Лион: Мусса Дембеле (Мало Гюсто, 81'), Уссем Ауа (Шердан Шакири, 66'), Лукас Пакета, Энрике, Бруно Гимарайнс, Максанс Какере, Лео Дюбуа, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Дамьен Да Сильва, Антони Лопеш Предупреждения: Жерсон Родригес (45 + 4'), Жимми Жиродон (65'), Мало Гюсто (86')

«Лион» с 28 очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы лиги 1. «Труа» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

Календарь и таблица Лиги 1

В следующем туре «Лион» примет дома «Сент-Этьен» (21 января), а «Труа» сыграет в гостях с «Монпелье» (19 января).