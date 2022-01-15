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    ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики € 10 млн

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    Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может перейти в ЦСКА, сообщает Il Messaggero.

    Ведат Мурики
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    Ведат Мурики

    Стороны ведут переговоры об аренде футболиста с обязательством последующего выкупа контракта в июне. Ожидается, что аренда Мурики обойдётся ЦСКА примерно в € 2,5 млн, а в июне армейцы заплатят за контракт ещё € 8 млн.

    Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

    Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года.

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