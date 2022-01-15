ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики € 10 млн

Нападающий «Лацио»может перейти в ЦСКА, сообщает Il Messaggero.

Стороны ведут переговоры об аренде футболиста с обязательством последующего выкупа контракта в июне. Ожидается, что аренда Мурики обойдётся ЦСКА примерно в € 2,5 млн, а в июне армейцы заплатят за контракт ещё € 8 млн.

Мурики стал игроком итальянского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 19,9 млн. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни разу в 11 матчах итальянской Серии А, но отметился одной голевой передачей. Также Мурики принял участие в трёх встречах группового этапа Лиги Европы, но не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт Мурики с «Лацио» действителен до лета 2025 года.