Клопп: «Ливерпуль» действовал слишком поспешно

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о ничьей в первом полуфинале Кубка английской лиги против «Арсенала» (0:0).

«Мне очень понравилось, как мы начали игру, я увидел абсолютно все, что нужно было в начале. Прямолинейный и живой, при этом имеющий иные вариации в нужные моменты. Мы начали игру так, как хотели, а потом была показана красная карточка игроку соперников, из-за чего "Арсенал" начал играть низким блоком.

Противостоять низкому блоку сложно даже имея самую отлаженную систему, и, очевидно, мы не идеальны — вдобавок ко всему, мы приняли несколько неправильных решений, "Ливерпуль" действовал слишком поспешно, казалось, что внезапно мы почувствовали давление, что не имеет смысла, но для меня это выглядело немного так. Это типичная ситуация.

Является ли для нас "ударом" потеря Мане и Салаха на январь? Назовите мне хоть одну команду, которая не скучала бы по таким игрокам! Конечно, мы нуждаемся в них. Мы уже много лет знаем, что это может произойти. Итак, могли ли мы быть лучше подготовлены к этому? Я так не думаю, потому что ранее мы имели одну обойму игроков, а из-за возникших непредвиденных обстоятельств — другую», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».