Сборная Марокко обыграла Коморы и возглавила группу С

Игроки сборной Марокко Фото: КАН
По голу у марокканцев забили Закария Абухляль и Селим Амалла.
Футбол. Кубок Африки-2021. Группа C
Марокко — Коморы 2:0
Гол: 2:0 Закария Абухляль (88') Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ромен Сес, Наиф Агер, Адам Масина, Софьян Амрабат, Имран Луза (Закария Абухляль, 65'), Selim Amallah (Azzedine Ounahi, 89'), Софьян Буфаль (Мунир Эль-Хаддади, 76'), Tarik Tissoudali (Файчал Файр, 65'), Ayoub El Kaabi (Юссеф Эн-Несири, 65') Коморы: Эль-Фарду Бен Набуан, Faiz Selemani, Фуад Баширу, Youssouf M'Changama, Саид Бакари, Rafidine Abdullah (Yacine Bourhane, 59'), Benjaloud Youssouf (Йоанн Захари, 65'), Nadjim Abdou, Kassim M'Dahoma, M.Youssouf, Salim Ben Boina Предупреждения: Selim Amallah (16'), Youssouf M'Changama (18'), Selim Amallah (41'), Ашраф Хакими (42')
Благодаря этой победе команда Марокко набрала 6 очков и вышла на первое место в группе С.
Футбол. Кубок Африки-2021. Группа B
Малави — Зимбабве 2:1
Голы: 0:1 Ishmael Wadi (38'), 1:1 G.Mhango (43'), 2:1 G.Mhango (58') Малави: Ernest Kakhobwe, Gomezgani Chirwa, Limbikani Mzava (Lawrence Chaziya, 27'), Dennis Chembezi, Stanley Sanudi, John Banda, Chimwemwe Idana (Gerald Phiri Junior, 84'), Francisco Madinga (Charles Petro, 84'), G.Mhango, Richard Mbulu (Peter Banda, 66'), Khuda Muyaba (Yamikani Chester, 66') Зимбабве: Тино Кадевере, Bruce Kangwa (Jordan Zemura, 67'), Kundai Benyu, Knowledge Musona (Admiral Muskwe, 78'), Ishmael Wadi (Kudakwashe Mahachi, 84'), Kelvin Madzongwe, Onismor Bhasera, Teenage Lingani Hadebe, John Takwara, Takudzwa Chimwemwe, Petros Mhari Предупреждения: Bruce Kangwa (20'), Teenage Lingani Hadebe (29'), Stanley Sanudi (49'), Kelvin Madzongwe (83'), Ernest Kakhobwe (90 + 2')
В другом поединке тура команда Малави обыграла сборную Зимбабве со счетом 2:1.