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    Жирков: «Химки» приглашали меня еще летом, но тогда я об этом не думал

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    Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, почему решил продолжить карьеру в подмосковном клубе.

    Юрий Жирков проведет в «Химках» как минимум полгода
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    Юрий Жирков проведет в «Химках» как минимум полгода

    После ухода из «Зенита» летом 2021 года Жирков до недавнего времени оставался без команды.

    Соглашение 38-летнего футболиста с «Химками» рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

    «Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

    С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был еще летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.

    Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол.

    Место "Химок" в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Химок».

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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