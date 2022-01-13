Жирков: «Химки» приглашали меня еще летом, но тогда я об этом не думал

Защитник «Химок»рассказал, почему решил продолжить карьеру в подмосковном клубе.

После ухода из «Зенита» летом 2021 года Жирков до недавнего времени оставался без команды.

Соглашение 38-летнего футболиста с «Химками» рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год.

«Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что все сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность.

С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был еще летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.

Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол.

Место "Химок" в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом — но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, все будет хорошо», — приводит слова Жиркова пресс-служба «Химок».

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.