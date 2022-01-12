Гендиректор «Зенита»: По Азмуну новой информации нет

Генеральный директор «Зенита»высказался о ситуации с истекающими контрактами игроков команды.

«У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем», — приводит слова Медведева ТАСС.

По окончании текущего сезона контракты с «Зенитом» истекут у вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендуют «Лион», «Ювентус» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.