«Рома» близка к аренде хавбека «Порту»

Полузащитник «Порту»продолжит карьеру в «Роме», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Рома» завершает работу над переходом 29-летнего португальского футболиста на правах аренды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Арендное соглашение Оливейры будет рассчитано до конца сезона-2021/2022.

AS Roma are closing on Sérgio Oliveira deal with FC Porto. Spanish midfielder Gonzalo Villar’s expected to leave in January — negotiations well advanced with Getafe over loan move. 🔴 #ASRoma @DiMarzio

Both deals will be completed soon, Roma are working on it. #Getafe