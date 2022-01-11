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    Джеррард: Когда есть ВАР и он принимает решение, вы должны его принять

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался об отмененном голе бирмингемцев в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    Стивен Джеррард
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    Стивен Джеррард

    Напомним, на 51-й минуте бирмингемцы при счете 0:1 забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

    «Как долго это можно делать? Судьям потребовалось три с половиной минуты, чтобы решить этот вопрос. Когда есть ВАР и он принимает решение, вы должны его принять.

    Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить это. Самый простой выход — свалить все на судьбу и арбитров, но мы не будем этого делать», — цитирует Джеррарда BBC Sport.

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