Джеррард: Когда есть ВАР и он принимает решение, вы должны его принять

Главный тренер «Астон Виллы»высказался об отмененном голе бирмингемцев в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

Напомним, на 51-й минуте бирмингемцы при счете 0:1 забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

«Как долго это можно делать? Судьям потребовалось три с половиной минуты, чтобы решить этот вопрос. Когда есть ВАР и он принимает решение, вы должны его принять.

Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить это. Самый простой выход — свалить все на судьбу и арбитров, но мы не будем этого делать», — цитирует Джеррарда BBC Sport.