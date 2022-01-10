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    Сергеев о переходе в «Зенит»: Если честно, я до сих пор в шоке

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    Нападающий Иван Сергеев дал комментарий о своем переходе в «Зенит».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а "Зенит" — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова.

    Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. "Зенит" — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

    Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача — приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное — на втором плане.

    Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется "Зенит". Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

    Из всех игроков "Зенита" Леху [Сутормина] я знаю лучше всех. Находясь в сборной, познакомился со Славой Караваевым и Саней Ерохиным. Скоро узнаю и остальных ребят — знаю, что коллектив в "Зените" очень хороший. Да и вообще "Зенит" — это круто», — приводятся слова Сергеева на сайте клуба.

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