Экс-наставник «Локо» может принять сборную Польши

Славен Билич Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sport.pl, в ближайшее время глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша намерен обсудить с 53-летним специалистом возможность подписания контракта.
Недавно хорватский специалист досрочно покинул должность главного тренера китайского клуба «Бэйцзин Гоань».
Напомним, Польша — соперник сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022. Встреча между командами пройдет 24 марта в Москве.
Билич возглавлял «Локомотив» в сезоне-2012/13 и занял с железнодорожниками девятое место в РПЛ.