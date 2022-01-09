«Герта» — «Кельн»: счет 1:3, обзор голов

Энтони Модест Фото: globallookpress.com
У победителей голами отметились Антони Модест, Ондрей Дуда и Ян Тильман. Хозяева размочили результат благодаря голу Владимира Дариды.
Футбол. Германия. Бундеслига
Герта — Кёльн 1:3
Голы: 0:1 Антони Модест (29'), 0:2 Ондрей Дуда (32'), 1:2 Владимир Дарида (57'), 1:3 Ян Тильман (90 + 2') Предупреждения: Тимо Хюберс (15'), Джордан Торунарига (49'), Суат Сердар (61'), Кевин-Принс Боатенг (82')
«Кельн» с 28 очками идет шестым в турнирной таблице Бундеслиги. У «Герты» 21 очко и 14 позиция.