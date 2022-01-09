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    «Кельн» на выезде победил «Герту»

    «Герта» — «Кельн»: счет 1:3, обзор голов

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    «Кельн» победил «Герту» со счетом 3:1 в матче 18 тура немецкой Бундеслиги.

    Энтони Модест
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    Энтони Модест

    У победителей голами отметились Антони Модест, Ондрей Дуда и Ян Тильман. Хозяева размочили результат благодаря голу Владимира Дариды.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Кёльн 1:3
    Голы: 0:1 Антони Модест (29'), 0:2 Ондрей Дуда (32'), 1:2 Владимир Дарида (57'), 1:3 Ян Тильман (90 + 2') Предупреждения: Тимо Хюберс (15'), Джордан Торунарига (49'), Суат Сердар (61'), Кевин-Принс Боатенг (82')

    «Кельн» с 28 очками идет шестым в турнирной таблице Бундеслиги. У «Герты» 21 очко и 14 позиция.

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