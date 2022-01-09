Фернандеш отреагировал на информацию о возможном переходе в «Барсу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону», сообщает Goal.com.

«Я думал, что новый год начался всего несколько дней назад, а на дворе уже 1 апреля! Или это опять просто плохая работа журналистов?» — сказал Фернандеш.

Ранее появилась информация, согласно которой «Барселона» заинтересована в подписании Фернандеша. По сведениям СМИ, сине-гранатовые могут прибегнуть к такому варианту летом 2022 года, если не сумеют подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

27-летний Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года, перейдя из «Спортинга». Контракт португальского футболиста истекает в 2025 году.