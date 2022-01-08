«Атлетико» намерен подписать игрока «Арсенала»

Мадридский «Атлетико» рассчитывает подписать защитника лондонского «Арсенала». Об этом сообщает talkSPORT.

Главный тренер испанского клуба Диего Симеоне хочет приобрести на правый фланг защиты ещё одного игрока для конкуренции с хорватом Шиме Врсалько. «Атлетико» рассчитывает арендовать португальского защитника в январе с опцией выкупа летом.

Суареш стал игроком «Арсенала» летом 2020 года, перейдя в клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах чемпионата страны и Кубка английской лиги, отметившись двумя голевыми передачами. Контракт Суареша с английским клубом истекает в 2024 году.