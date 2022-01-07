«Райо Махадаонда» — «Атлетико»: счет матча 0:5, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В составе победителей гол и ассист на свой счет записал бразильский защитник Ренан Лоди, еще по мячу в ворота клуба Сегунды Б забили Матеус, Луис Суарес, Антуан Гризманн и Жоау Феликс.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Райо Махадаонда — Атлетико 0:5 Голы: 0:1 Матеус Кунья (17'), 0:2 Ренан Лоди (26'), 0:3 Луис Суарес (41'), 0:4 Антуан Гризманн (67'), 0:5 Жоау Фелиш (79')

В других матчах 1/16 финала «Эльче» на выезде обыграл «Альмерию» (2:1), а «Атлетик» из Бильбао в гостях справился с «Атлетико Манча-Реаль» (2:0).