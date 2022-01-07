«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо

согласовали трансфер

Личный контракт с парагвайским защитником до конца июня 2025 года будет подписан по итогам медобследования.

28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая.

В начале 2017 года он перешел во французский «Лилль», а в 2019-м продолжил карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс» на правах аренды и выиграл чемпионат Аргентины.

Затем Алонсо подписал контракт с «Атлетико Минейро» и победил в чемпионате Бразилии-2020/21, завоевав при этом престижный личный трофей — Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги.

В прошедшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 1 гол.