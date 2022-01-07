«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо

Личный контракт с парагвайским защитником до конца июня 2025 года будет подписан по итогам медобследования.
28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая.
В начале 2017 года он перешел во французский «Лилль», а в 2019-м продолжил карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс» на правах аренды и выиграл чемпионат Аргентины.
Затем Алонсо подписал контракт с «Атлетико Минейро» и победил в чемпионате Бразилии-2020/21, завоевав при этом престижный личный трофей — Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги.
В прошедшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил 1 гол.
«Краснодар» и «Атлетико Минейро» @Atletico согласовали трансфер Хуниора Алонсо @junior_alonso4 🤝— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 7, 2022
Личный контракт с парагвайским защитником будет подписан по итогам медобследования. Подробности 👇https://t.co/drnaHCnJPY