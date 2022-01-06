Источник: «Краснодар» предложил пост главного тренера экс-наставнику «РБ Лейпциг»

предложил пост главного тренера экс-коучу «РБ Лейпциг» и «Ред Булла», сообщает «Чемпионат»

Напомним, что «Быки» 5 января отправили в отставку Виктора Гончаренко и сейчас находятся в поисках нового главного тренера.

«Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер еще не дал», — сообщил изданию близкий к специалисту немецкий источник.

Американец Марш переехал в работу в Европу в 2018 году. Один сезон он отработал ассистентом у Ральфа Рангника в «РБ Лейпциг», а после два сезона успешно тренировал «Зальцбург» — 2 чемпионства и 2 Кубка Австрии.

Перед началом сезона-2021/22 сменил в «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна, но уже 5 декабря был отправлен в отставку после серии неудачных результатов.