Агент Кухты подтвердил переход игрока в «Локомотив»

Нападающий пражской «Славии»в ближайшее время станет игроком. Эту информацию подтвердил агент чешского футболиста Милан Мартинович.

«Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но все будет хорошо», — приводит слова Мартиновича «Р-Спорт».

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 24-летнего чеха пять миллионов евро. Контракт форварда с «железнодорожниками» будет рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне Кухта провел в чемпионате Чехии 16 матчей и забил девять мячей. Кроме того, в его активе три гола в пяти матчах Лиги конференций.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в один из клубов МЛС.