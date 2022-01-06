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    Агент Кухты подтвердил переход игрока в «Локомотив»

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    Нападающий пражской «Славии» Ян Кухта в ближайшее время станет игроком «Локомотива». Эту информацию подтвердил агент чешского футболиста Милан Мартинович.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но все будет хорошо», — приводит слова Мартиновича «Р-Спорт».

    Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 24-летнего чеха пять миллионов евро. Контракт форварда с «железнодорожниками» будет рассчитан на четыре года.

    В текущем сезоне Кухта провел в чемпионате Чехии 16 матчей и забил девять мячей. Кроме того, в его активе три гола в пяти матчах Лиги конференций.

    Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может перейти в один из клубов МЛС.

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