Великобритания и Ирландия хотят подать заявку на проведение Евро-2028

Власти Великобритании и Ирландии планируют отказаться от участия в конкурсе на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года и вместо этого подать заявку на организацию Евро-2028, передает Times.

Как отмечает издание, британские футбольные власти были заверены, что у них будет значительно больше шансов провести чемпионат Европы, нежели мировое первенство.

«Число участников чемпионата Европы 2028 года может быть расширено до 32 сборных, и возможности, предлагаемые Англией, Шотландией, Северной Ирландией, Уэльсом и Республикой Ирландией, вероятно, не будут иметь аналогов среди других претендентов на проведение Евро», — резюмирует издание.

Напомним, что предложение о проведении ЧМ-2030 должно быть представлено в совет ФИФА до заседания конгресса организации 31 марта.