«Понферрадина» — «Эспаньол»: счет матча 1:1 (1:3), обзор голов

В матче 1/16 финала Кубка Испаниипотерпела домашнее поражение по пенальти от— 1:1 (1:3).

Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте — гол забил защитник Адрия Педроса.

Клуб Сегунды отыгрался на 88-й минуте, когда в ворота «Эспаньола» был назначен пенальти. Реализовал одиннадцатиметровый бразильский нападающий Юри.

После экстра-таймов команды перешли к серии пенальти, где точнее были гости. Вратарь «Эспаньола» Диего Лопес отразил два удара, еще один игрок хозяев пробил мимо ворот.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Понферрадина — Эспаньол 1:1 Голы: 0:1 Адрия Хинер (4'), 1:1 Yuri (пенальти) (88')

«Эспаньол» стал первым участником 1/8 финала. Напомним, что «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании сыграет с «Алькояно», а «Барселона» встретится с «Линаресом».