ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Екатерина КоневаЕкатерина Конева: «Не осуждаю тех, кто сменил гражданство. Это их право»
  • 23:32
    • Лукаку извинился за интервью: Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»
  • 22:16
    • Р. Ротенберг: Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона
  • 14:19
    • Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»
  • 19:22
    • СКА разгромил «Куньлунь» в первом матче Ротенберга
  • 18:35
    • Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место
    Все новости спорта

    «Эспаньол» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

    «Понферрадина» — «Эспаньол»: счет матча 1:1 (1:3), обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Эспаньол
    В матче 1/16 финала Кубка Испании «Понферрадина» потерпела домашнее поражение по пенальти от «Эспаньола» — 1:1 (1:3).

    «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»

    Каталонцы открыли счет уже на 4-й минуте — гол забил защитник Адрия Педроса.

    Клуб Сегунды отыгрался на 88-й минуте, когда в ворота «Эспаньола» был назначен пенальти. Реализовал одиннадцатиметровый бразильский нападающий Юри.

    После экстра-таймов команды перешли к серии пенальти, где точнее были гости. Вратарь «Эспаньола» Диего Лопес отразил два удара, еще один игрок хозяев пробил мимо ворот.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Понферрадина — Эспаньол 1:1
    Голы: 0:1 Адрия Хинер (4'), 1:1 Yuri (пенальти) (88')

    «Эспаньол» стал первым участником 1/8 финала. Напомним, что «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании сыграет с «Алькояно», а «Барселона» встретится с «Линаресом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в кубковом лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Барселона» не заметит провинциалов?
  • «Линарес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Показательная месть от «сливочных»?
  • «Алькояно» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.37
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линарес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Алькояно — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сампдория — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры