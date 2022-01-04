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    Рангник признает, что «Вулверхэмптон» был лучше

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в матче 21 тура АПЛ.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Мы не играли хорошо ни индивидуально, ни коллективно. В первом тайме у нас были большие проблемы с тем, чтобы удерживать соперников подальше от наших ворот.

    Во втором тайме мы перешли на схему с тремя защитниками и имели больше контроля. Был 15-минутный период, когда мы могли забивать. В моменте с пропущенным голом у нас было достаточно игроков в штрафной. Джонс защищался после навеса, но пропущенный гол так похож на множество тех, что мы пропускали ранее по ходу сезона.

    Они играют с четырьмя или пятью центральными полузащитниками, и нам было сложно контролировать центр поля. Мы решили изменить нашу расстановку, и у нас было больше контроля — у них было не так много шансов, — но мы упустили свои шансы, и мы должны признать, что они заслужили победу.

    "Вулвз" были лучшей командой из тех, с которыми мы играли. У нас сегодня было больше проблем, чем в других играх.

    Мы вообще не прессинговали. Мы пытались, но ничего не получалось. Иногда мы играли хорошо, но сегодня мы должны признать, что соперник был лучше нас.

    Игра показала, что нам предстоит еще много работы. У нас было слишком много невынужденных ошибок. Я не хочу говорить об индивидуальных выступлениях игроков. Это проблема всей команды. В этом нет смысла.

    Мы должны видеть каждую игру в отдельности. Пока что у нас было 10 очков из 12. Сегодня мы впервые проиграли хорошей команде. Они не забивают так много голов, сегодня они забили единственный гол. Сегодня все зависело от того, кто забьет первым», — цитирует Рангника BBC.

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