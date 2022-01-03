Почеттино надеется, что Мбаппе останется в ПСЖ

Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен»верит, чтоостанется в команде.

«В футболе контрактная ситуация может повлиять на игрока, если он недостаточно заматерел. У Мбаппе такой проблемы нет, он уже достаточно зрелый футболист. Мы надеемся, что Килиан останется в клубе на долгое время.

В этой ситуации решение должны принять обе стороны. Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в этом году так же, как и в прошлом, а решение проблемы будет положительным и для него, и для нас», — цитирует Почеттино France24.

Напомним, что контракт 23-летнего француза с парижским клубом действует до конца июня 2022 года.