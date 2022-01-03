ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы
  • 00:56
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:26
    • «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», отыгравшись с 0:2
  • 18:13
    • «Реал» на выезде проиграл «Хетафе»
  • 18:01
    • Лионель Месси заразился коронавирусом
  • 20:04
    • Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    Почеттино надеется, что Мбаппе останется в ПСЖ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино верит, что Килиан Мбаппе останется в команде.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «В футболе контрактная ситуация может повлиять на игрока, если он недостаточно заматерел. У Мбаппе такой проблемы нет, он уже достаточно зрелый футболист. Мы надеемся, что Килиан останется в клубе на долгое время.

    В этой ситуации решение должны принять обе стороны. Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в этом году так же, как и в прошлом, а решение проблемы будет положительным и для него, и для нас», — цитирует Почеттино France24.

    Напомним, что контракт 23-летнего француза с парижским клубом действует до конца июня 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • В Памплоне забивают все?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В начале 2022-го ЦСКА забудет о поражениях?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры