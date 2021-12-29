Клопп: «Лестер» заслужил три очка

Наставник «Ливерпуля»прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 20 тура АПЛ.

«Мы не были самими собой. Начали нормально, мне не совсем понравилось, с какой интенсивностью мы действовали, но иногда так получается. Но затем мы потеряли ритм и уже не смогли его вернуть. По крайней мере, у нас были моменты, когда мы могли играть намного лучше.

Было сложно играть против Мэддисона в роли "десятки" и Варди и Ихеаначо в нападении. Мы начали слишком сильно торопить события, использовать кроссы вместо того, чтобы сделать лишнюю передачу. В перерыве мы постарались изменить это, но почему-то сегодня не получилось. "Лестер" забил, мы оказались под давлением, давили, но свои шансы не использовали.

Когда один парень, который постоянно твердит, что нельзя играть 26 и 28 декабря, играет только 28-го и проигрывает команде, которая играла и 26-го, и 28-го, это выглядит забавно, знаю. Но считаю, что мы сыграли странно, а "Лестер" заслужил три очка», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».